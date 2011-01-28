На міжбанку на 12:00 котирування склали 7,9490/7,9545 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котрируваннями 7,9515/7,9585, на 12.00 ціни знизилися 7,9490/7,9545 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2680/82, на 12.00 звузився спред 0,2680/81. У Росії курс долар-рубль піднявся, і на 12.00 встановився на рівні 29,6795 (+0,0710).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3696/98, змінюючись у достатньо вузькому коридорі. Ринок євро-гривна відкрився індикативними котируваннями - 10,8900/10,9055, на 12.00 ціни пішли вгору 10,9015/10,9150.