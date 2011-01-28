«Приватбанк» у 2010 році збільшив чистий прибуток на 30%

ПАТ КБ «Приватбанк» (Дніпропетровськ) в 2010 році, в порівнянні з 2009 роком, збільшило чистий прибуток на 30% – до 1,370 млрд. грн.

Про це йдеться в повідомленні банку, оприлюдненому в газеті «Урядовий кур`єр» від 28 січня 2011 року.

Активи банку за вказаний період збільшилися на 32%, і на 1 січня 2011 року склали 113,437 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - на 36%, до 101,855 млрд. грн., зобов`язання - на 34%, до 101,557 млрд. грн., статутний капітал – на 13%, до 8,860 млрд. грн., власний капітал - на 16% – до 11,880 млрд. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Дніпропетровськ) засновано в 1992 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Основними акціонерами «Приватбанку» є Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ - 49,1535% акцій і Геннадій БОГОЛЮБОВ - 48,9971%.