Гривня з початку року зміцнилася до долара на 0,5% і ослабла до євро на 3% - експерт

Українська валюта з початку 2011 року зміцнилася до долара на 0,5% і девальвувала до єдиної європейської валюти на 3%.

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН директор департаменту аналітики компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

Він відзначив, що Національний банк України у четвер, 27 січня, купував долар за курсу UAH/USD 7,9270 грн./дол. і продавав його за 7,9470 грн./дол. Міжбанківський валютний ринок закрився котируваннями 7,9280-7,9330 грн./дол. Цього дня гривня зміцнилася до долара на 0,1%.

При цьому, додав аналітик, міжбанківський валютний ринок у четвер закрився котируваннями 10,8726-10,8855 грн./євро. Курс гривні до євро цього дня не змінився.