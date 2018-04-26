Ставки за автокредитами та іпотекою почнуть "танути" з лютого?..

Згідно з національною статистикою, можна вважати, що криза закінчилася. У будь-якому випадку, проблеми, які мали банки в кінці 2008 - початку 2009 року, в минулому. За винятком ситуації в рекапіталізованих банках «Надра» і «Родовід», яку обіцяють вирішити на початку лютого, загалом фінансовий ринок України працює нормально. За даними Нацбанку, банківська система в 2010 році скоротила збиток майже втричі, в порівнянні з попереднім роком, – до трохи більше 13 млрд. грн.

Доходи банків, у порівнянні з 2009 роком, скоротилися на 4,3% і склали 136,8 млрд. грн. Витрати – знизилися на 17,4%, до 149,9 млрд. грн. Прибуткова частина на 82,8% забезпечується за рахунок процентних доходів, на 11,2% – комісійних доходів. Найбільшими витратними статтями банків є процентні витрати – 41%, відрахування в резерви – 30,8%, загальні адміністративні витрати – 19,4%.

(На 1 січня 2011 року ліцензію Національного банку на здійснення банківських операцій мали 176 фінустанов. У стані ліквідації знаходяться 18 банків).

Та все ж, банки працюють поки більшою мірою на себе. А ось ринок вимагає кредитів.

Одним із стримуючих чинників відновлення кредитування на докризовому рівні є старі проблемні позики. Необхідність формування великих резервів під них сковує ресурси банків і як результат – при загальній великій ліквідності фінансового сектора немає дешевих або скоріше прийнятних кредитів для потенційних позичальників.

Регулятор вирішив виправити стан справ. Своєю постановою (№593 від 31.12.2010 року) він з 1 лютого ц.р. надав банкам можливість скоротити суму необхідних резервів, які вони формують під ризики. Згідно зі старою редакцією Положення НБУ про порядок формування і використання резервів для компенсації можливих втрат за кредитними операціями, всі позики, які пролонгувалися, вважалися проблемними. Склалася не цілком сприятлива ситуація, за якої фінустанови навіть за тими кредитами, які добре обслуговувалися, формували потужні резерви. Тепер пролонговані кредити, за якими протягом півроку виплата відсотків і погашення проводяться своєчасно, не вважаються ризиковими.

Не можна сказати, що постанова регулятора радикально змінить ринок кредитування, але суму формованих резервів комерційних банків скоротить. І це факт. У свою чергу, це дозволить здешевити вартість грошей. У результаті варто очікувати зниження ставок за гривневими кредитами на 0,5-1 п.п. І лише за гривневими, оскільки щодо валютних кредитів продовжує діяти обмеження, згідно з яким, банки зобов`язані формувати резерви у розмірі 50-100% від всієї суми наданих позик, якщо позичальник - фізична або юридична особа - не має офіційних гарантованих валютних доходів. А за гривневими кредитами банки формують резерви всього 2-10% від загальної суми.

У нових умовах автокредити та іпотека в гривні зі ставкою 15-18% для фізичних осіб не будуть чудасією. Хоча не знімається з порядку денного питання застави. У банків "зависла" проблема реалізації закладеного майна. В цій ситуації вони змушені максимально збільшувати первинний внесок. На автомобілі - 15-25%, на нерухомість - 30-50%. Фактично вони покладають на позичальника солідарну відповідальність і перекладають частину ризику неповернення на нього. Є, правда, і виключення: один із великих банків згоден надавати іпотечний кредит без первинного внеску, але в цьому випадку він вимагає, щоб позичальник або його поручитель заклали майно за вартістю вдвічі більшою, ніж сума кредиту. Це теж непогана ідея, але й у неї є «зворотна сторона»…

Олександр Охріменко, кандидат економічних наук (для УНІАН)