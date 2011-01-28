Банк «Фінанси і кредит» скоротив збиток в 2,4 рази

Банк «Фінанси і кредит» (Київ) в 2010 році, в порівнянні з 2009 роком, скоротив збиток в 2,4 рази – до 188,637 млн. грн.

Про це йдеться в повідомленні банку, оприлюдненому в газеті «Урядовий кур`єр» від 28 січня 2011 року.

Активи банку за звітний період збільшилися на 15% і на 1 січня 2011 року склали 22,367 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - на 13%, до 18,849 млрд. грн., зобов`язання - на 18%, до 20,509 млрд. грн.

Статутний капітал банку за вказаний період залишався на рівні 2 млрд. грн., власний капітал зменшився на 8% - до 1,858 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Банк "Фінанси і кредит" заснований у 1990 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Основними акціонерами банку, станом на 1 липня 2009 року, є АТ «F&C Realty» – 47,06%, ТОВ «Асканія» – 48,88%.

У ЗМІ банк називають підконтрольним народному депутатові Костянтину ЖЕВАГО.