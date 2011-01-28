“Ощадбанк” скоротив прибуток в 1,5 рази

«Ощадбанк» (Київ) в 2010 році, в порівнянні з 2009 роком, скоротив прибуток в 1,5 рази – до 460,601 млн. грн.

Про це йдеться в повідомленні банку, оприлюдненому в газеті «Голос України» від 28 січня 2011 року.

Активи банку за звітний період скоротилися на 1,5% і на 1 січня 2011 року склали 59,019 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів збільшилися на 0,4%, до 44,778 млрд. грн., зобов`язання зменшилися на 3%, до 42,393 млрд. грн.

Статутний капітал банку за вказаний період залишався на рівні 13,892 млрд. грн., власний капітал збільшився на 1,5% – до 16,626 млрд. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року і на сьогоднішній день входить до групи найбільших банків України.

100% акцій банку належать державі.