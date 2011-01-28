Втрати бюджету ПФ від скасування збору з валютних операцій становитимуть 2 млрд. грн. щорічно – Тігіпко

Втрати бюджету Пенсійного фонду від скасування збору на обов`язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти становитимуть близько 2 млрд. грн. щорічно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем`єр-міністр України, міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО сьогодні під час телемосту.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня 2011 року Президент України підписав Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про збір на обов`язкове державне пенсійне страхування», яким остаточно вирішується питання скасування збору на обов`язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти.