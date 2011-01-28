Міжбанк: торги доларом закрилися котируваннями 7,9480/7,9525 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9515/7,9585, на 12:00 ціни знизилися до 7,9490/7,9545. На момент закриття торгів цінові рівні досягли значень 7,9480/7,9525 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2680/0,2682, на 12:00 звузився спред 0,2680/0,2681. На момент закриття ціни не змінилися. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за підсумками торгів склав 29,6700 (+0,0615).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3680/1,3745.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями – 10,8900/10,9055, на 12:00 ціни пішли вгору – 10,9015/10,9150. На момент закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли рівня 10,9040/10,9160.