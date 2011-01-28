«Індекс Банк» скоротив збиток в 13 разів

«Індекс Банк» (Київ) в 2010 році, в порівнянні з 2009 роком, скоротив чистий прибуток в 13 разів - до 23,388 млн. грн. Про це йдеться в повідомленні банку, оприлюдненому в газеті «Голос України» від 28 січня 2011 року.

Активи банку скоротилися на 5% і на 1 січня 2011 року склали 5,332 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів зросли на 30%, до 4,366 млрд. грн., зобов`язання скоротилися на 15%, до 4,610 млрд. грн. Статутний капітал збільшився майже в 2 рази - до 1,050 млрд. грн., власний капітал - у 2,9 рази, до 722,163 млн. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Індекс-Банк» засновано 10 лютого 1993 року, на сьогодні за обсягом активів посідає 35 місце серед 175 українських банків.

Французький Credit Agricole володіє 99,9955% акцій українського банку.