Держборг України зріс на 37% – до 54,29 млрд. дол.

Державний і гарантований державою борг України в 2010 році зріс на 37%, за грудень зріс на 3,9% – до 54,289 млрд. дол. на 31 грудня 2010 року (на 31 грудня 2009 року – 52,264 млрд. дол.).

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

За станом на 31 грудня 2010 року, державний і гарантований державою борг України становив 432 млрд. 235,410 млн. грн. або 54 млрд. 289,336 млн. дол. США, зокрема: державний і гарантований державою зовнішній борг – 276 млрд. 745,56 млн. грн. (64,03% від загальної суми державного і гарантованого державою боргу) або 34 млрд. 759,607 млн. дол.; державний і гарантований державою внутрішній борг – 155 млрд. 489,849 млн. грн. (35,97%) або 19 млрд. 529,73 млн. дол.

Державний борг України становив 323 млрд. 475,2 млн. грн. (74,84%) або 40 млрд. 628,911 млн. дол.

У повідомленні зазначається, що статтею 10 Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» встановлено граничний розмір державного боргу України в розмірі 315 млрд. 715,9 млн. грн.

Перевищення фактичного обсягу державного боргу над граничним на 7 млрд. 759,3 млн. грн. у Мінфіні пояснюють здійсненням державних запозичень відповідно до статті 25 Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» і постановою Кабінету міністрів України від 12.05.2010 р. № 368 «Про випуск облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість».

Державний зовнішній борг становив 181 млрд. 813,104 млн. грн. (42,06%) або 22 млрд. 835,97 млн. дол. Державний внутрішній борг становив 141 млрд. 662,098 млн. грн. (32,77%) або 17 млрд. 792,946 млн. дол.

Гарантований державою борг України становив 108 млрд. 760,208 млн. грн. (25,16%) або 13 млрд. 660,425 млн. дол., зокрема: гарантований зовнішній борг – 94 млрд. 932,457 млн. грн. (21,96%) або 11 млрд. 923,642 млн. дол.; гарантований внутрішній борг – 13 млрд. 827,751 млн. грн. (3,20%) або 1 млрд. 736,78 млн. дол.

За даними Мінфіну, сума державного і гарантованого державою боргу України в гривневому еквіваленті в 2010 році збільшилася на 114 млрд. 331,288 млн. грн. або на 35,96%.

При цьому, державний борг України збільшився на 96 млрд. 478,896 млн. грн. (42,50%), зокрема: державний зовнішній борг збільшився на 45 млрд. 886,874 млн. грн. (33,76%) в основному за рахунок отримання двох траншів кредиту Міжнародного валютного фонду (на суму 16,05 млрд. грн.), випуску облігацій зовнішньої державної позики (на суму 19,8 млрд. грн.), комерційної позики VTB банку (на суму 15,8 млрд. грн), державний внутрішній борг збільшився на 50 млрд. 592,021 млн. грн. (55,55%) в основному за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики для фінансування державного бюджету і поповнення Стабілізаційного фонду (на суму 39,8 млрд. грн.), збільшення статутних капіталів Укрексімбанку, НАК «Нафтогаз України» і Державної іпотечної установи (на суму 15,8 млрд. грн.), а також для відшкодування сум податку на додану вартість (на суму 16,4 млрд. грн.).

Гарантований державою борг України збільшився на 17 млрд. 852,393 млн. грн. (19,64%), що пов`язано з випуском зовнішніх єврооблігацій «ФІНІНПРО» для фінансування заходів, пов`язаних із проведенням Євро-12 (на суму 4,5 млрд. грн.), отриманням Укравтодором кредиту від VTB CAPITAL (на суму 3,5 млрд. грн.) і отримання траншів позики Міжнародного валютного фонду (на суму 11,1 млрд. грн.).