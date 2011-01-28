Клюєв запевняє, що у 2011 році будуть реалізовані інвестиційні програми на суму 233 млрд. грн.

В Україні практично завершено роботу над переліком інвестиційних проектів, які будуть реалізовані поточного року, і загальна сума інвестицій за цими проектами становить 233 млрд. грн.

Про це заявив перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ під час наради під керівництвом прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА щодо ходу підготовки зведеної інвестиційної програми на 2011 рік, повідомляється на Урядовому порталі.

За словами А.КЛЮЄВА, вже наступної середи програма буде винесена на розгляд уряду.

«Загальна сума, на яку будуть реалізовані інвестиційні проекти у 2011 році, становитиме 233 млрд. грн. Це проекти з реконструкції підприємств або створення нових підприємств та створення нових робочих місць», - зазначив він. За словами А.КЛЮЄВА, 43 інвестиційних проекти буде реалізовано у галузі машинобудування, 69 - з розвитку інфраструктури, в енергетичній та житлово-комунальній галузях і 22 проекти - у сільському господарстві.

Перший віце-прем’єр-міністр додав, що на 70% інвестиційні проекти фінансуватимуться за рахунок власних коштів підприємств та банківських кредитів тощо. З держбюджету на підтримку і запуск інвестиційних проектів (в першу чергу в АПК й інфраструктурних) буде виділено 13,4 млн. грн. А.КЛЮЄВ підкреслив, що переважна більшість інвестпроектів середньострокові і розраховані на три роки.