«Український професійний банк» збільшив прибуток у 3 рази

Чистий прибуток ВАТ «Український професійний банк» в 2010 році збільшився в 3 рази, у порівнянні з показником 2009 року, і склав 52,833 млн. грн.

Про це сказано в звіті банку, опублікованому в газеті «Голос України» (№16 від 28 січня ц. р.).

Згідно зі звітом, з початку року активи банку збільшилися на 16,8% і на 1 січня 2011 року склали 2,58 млрд. грн., зобов`язання – на 13%, до 1,98 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – на 24%, до 1,902 млрд. грн., власний капітал зріс на 30% – до 449,565 млн. грн.

Статутний капітал банку в 2010 році збільшився на 32% і складає 500 млн. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ «Український професійний банк» (м. Київ) зареєстровано в січні 1992 року.

На 1 січня 2011 року акціонерами банку були ТОВ «Український інвестиційний-фінансовий альянс» (пряма участь - 98,7552%), Євгеній БАЛУШКА (пряма участь - 0,0159%, опосередкована участь - 98,7552%).