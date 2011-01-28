Калуш просить у Кабміну ще 168 мільйонів на вирішення екологічних проблем

Місто Калуш Івано-Франківської області просить Кабінет міністрів додатково виділити 168 млн. грн. на вирішення екологічних проблем в 2011 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міського голови Калуша Василь ПЕТРІВ сьогодні в Івано-Франківську на нараді під головуванням міністра з питань надзвичайних ситуацій Віктора БАЛОГИ.

За його словами, ці кошти потрібні Калушу, щоб завершити зміцнення північного борту Домбровського кар`єру і не допустити прориву шкідливих розсолів у річку Сівка. Також ці гроші потрібні на відселення жителів, які проживають на території, що провалюється, на оздоровлення дітей та диспансеризацію населення, та на рекультивацію Хвостосховища №1.

В.ПЕТРІВ зауважив, що відселити з небезпечного місця потрібно 4 тис. 320 мешканців Калуша.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році Калуш отримав із державного бюджету 497 млн. грн. на подолання екологічних та соціальних проблем.

Зокрема, за даними голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Михайла ВИШИВАНЮКА, 89 млн. грн. уряд виділив на проведення робіт на Домбровському кар`єрі, 298 млн. грн. - на вивезення гексахлорбензолу, 30 млн. грн. - на розвиток Калуша і 20 млн. грн. - на придбання медикаментів. Крім того, 49 млн. грн. Калуш отримав на придбання медичного обладнання, 16 млн. грн. - на будівництво водозабору і 5 млн. грн. - на проектну документації щодо робіт на Домбровському кар`єрі.