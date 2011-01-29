Прем'єр-міністр не цікавиться ходом розслідування «справи Тимошенко»

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ не цікавиться ходом розслідування кримінальної справи проти екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це він заявив у програмі «Велика політика» в ефірі телеканалу «Інтер».

«Можливо, я когось здивую, але я не цікавлюся ходом судового процесу, мене це не цікавить, тому що у мене багато інших проблем», - сказав М.АЗАРОВ.

У той же час, говорячи про висновки КРУ щодо діяльності уряду Ю.ТИМОШЕНКО, М.АЗАРОВ зазначив, що після приходу до влади нинішнього уряду в зерносховищах не було знайдено тієї кількості зерна, яке там має бути по документах.

«За це хтось повинен відповісти? Коли мене запитав (щодо переслідування Ю.ТИМОШЕНКО - УНІАН) пан ФЮЛЕ (комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ - УНІАН), я сказав, що, в принципі, було б дуже добре, якби сьогоднішній уряд ні за що не відповідав, це розв`язало б нам руки. Ви за це виступаєте? Він каже: ні, ми ні в якому разі за це не виступаємо», - заявив прем`єр-міністр.

«Я вважаю, що кожен повинен відповісти за свої дії», - підкреслив М.АЗАРОВ.