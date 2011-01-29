В Україні за 3 роки буде реалізовано понад тисячу інвестпроектів на 900 млрд. грн.
13:21, 29 січня 2011Фінанси
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Упродовж трьох років в Україні буде реалізовано більш як тисяча інвестиційних проектів вартістю понад 900 млрд. гривень.
Про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ в ефірі програми «Велика політика з Євгеном КИСЕЛЬОВИМ».
«Сьогодні ми завершили розгляд інвестиційної програми на три роки, що включає більш як тисячу проектів. Загальна вартість цих проектів більш як 900 млрд. грн.», - сказав М.АЗАРОВ.
За його словами, ця сума вперше чітко розкладена як за джерелами фінансування, так і за компаніями, які проводитимуть модернізацію економіки України. Джерелами фінансування, зокрема, є власні кошти корпорацій і підприємств, кредитні ресурси для компаній, державні ресурси, відзначив він.
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