В Україні за 3 роки буде реалізовано понад тисячу інвестпроектів на 900 млрд. грн.

Упродовж трьох років в Україні буде реалізовано більш як тисяча інвестиційних проектів вартістю понад 900 млрд. гривень.

Про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ в ефірі програми «Велика політика з Євгеном КИСЕЛЬОВИМ».

«Сьогодні ми завершили розгляд інвестиційної програми на три роки, що включає більш як тисячу проектів. Загальна вартість цих проектів більш як 900 млрд. грн.», - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, ця сума вперше чітко розкладена як за джерелами фінансування, так і за компаніями, які проводитимуть модернізацію економіки України. Джерелами фінансування, зокрема, є власні кошти корпорацій і підприємств, кредитні ресурси для компаній, державні ресурси, відзначив він.