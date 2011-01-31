Профіцит платіжного балансу України в 2010 році склав 5 млрд. доларів

Профіцит платіжного балансу України в 2010 році становив 5,096 млрд. дол. порівняно з дефіцитом 13,726 млрд. дол. в 2009 році.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, у 2010 році дефіцит поточного рахунку збільшився на 47% – до 2,558 млрд. дол., що, за оцінками НБУ, становить 1,9% від ВВП (у 2009 році – 1,5% ВВП).

Нацбанк пояснює розширення дефіциту поточного рахунку погіршенням стану зовнішньої торгівлі товарами, в першу чергу в другій половині 2010 року.

«Головним чинником цього виступало відновлення внутрішнього попиту, що знайшло відображення у випереджаючих темпах зростання імпорту товарів над експортом (35,4% і 29% відповідно). При цьому позитивне сальдо торгівлі послугами збільшилося до 4,7 млрд. дол. США з 2,4 млрд. дол. США в попередньому році, переважно за рахунок підвищення тарифів на транспортування газу», – повідомляє НБУ.

Експорт товарів у 2010 році зріс на 29% порівняно з попереднім роком і становив 52,1 млрд. дол. США, імпорт – на 35,4%, до 60,5 млрд. дол. США.

Профіцит рахунку операцій з капіталом і фінансових операцій в 2010 році становив 7,7 млрд. дол. США порівняно з дефіцитом у 12 млрд. дол. США в 2009 році.

Чиста притока прямих іноземних інвестицій в 2010 році оцінена в 5,7 млрд. дол. США, що на 22,1% більше, ніж у 2009 році.

Сальдо за кредитами і облігаціями в цілому за рік сформувалося позитивне – 6,7 млрд. дол. США (на відміну від чистого погашення впродовж 2009 року в розмірі 9,1 млрд. дол. США). Зокрема, чистий приплив боргового капіталу до інших секторів становив 3,4 млрд. дол. США (rollover – 136% проти 100% за 2009 рік). Банківська система впродовж 2010 року продовжувала активно скорочувати свою зовнішню заборгованість – чисте погашення становило 1,7 млрд. дол. США (rollover – 90% проти 76% за 2009 рік).

Чисті залучення державного сектора в 2010 році становили 5,1 млрд. дол. (у 2009 році – 1,1 млрд. дол.).

В цілому за 2010 рік приріст готівкової валюти поза банківською системою був на рівні 7,3 млрд. дол. (у 2009 році – 9,7 млрд. дол.). Майже весь приріст було сформовано в останні 4 місяці року (6,1 млрд. дол.).

«Позитивне сальдо зведеного платіжного балансу в 2010 році становило 5,1 млрд. дол., що разом з надходженнями коштів за кредитом stand-by від МВФ (3,4 млрд. дол.) дозволило істотно наростити резервні активи. Їх обсяг станом на 1 січня 2011 року становив 34,6 млрд. дол. США, що забезпечує фінансування імпорту товарів і послуг упродовж 5,2 місяця майбутнього періоду», – говориться в повідомленні Нацбанку.