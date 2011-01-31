Процес активізації банків в кредитуванні фізосіб триває – експерт

Процес активізації банків з надання кредитів фізичним особам минулого тижня продовжився.

Про це повідомила в коментарі агентству УНІАН перший заступник голови правління «Брокбізнесбанку» Наталія СИНЯВСЬКА.

За її словами, дана тенденція викликана тим, що більшість банків зацікавлені у відновленні кредитування фізичних осіб і нагромадили вже достатньо ресурсів для реалізації цієї мети. Разом з тим, дефіцит платоспроможних позичальників і невисокі доходи фізичних осіб, як і раніше, перешкоджають активнішому розвиткові даного процесу.

Як відзначила Н.СИНЯВСЬКА, найактивніше минулого тижня збільшувалися пропозиції з автокредитування. Водночас спостерігалося збільшення пропозицій й щодо інших кредитних продуктів.

За інформацією експерта, умови автокредитів нині такі: первинний внесок – в межах від 10% до 50% вартості автомобіля; термін кредитування – до 7 років; процентна ставка, фіксована з терміном кредитування 1 рік, – від 8,9% до 26,75% річних, 3 роки – від 13,6% до 26,75%, 5 років – від 14,5% до 24,5%. Плаваюча ставка фіксується на перший рік кредитування і перебуває в межах від 6,99% до 19,89% річних. Разова комісія за надання кредиту – від 1,5% до 3% суми.

Н.СИНЯВСЬКА повідомила, що кредити на придбання нерухомості зараз пропонуються на таких умовах: процентна ставка, фіксована на весь термін – 15-25,75% річних, плаваюча, – 14,95-18,56%; термін кредитування – 5-10 років, авансовий внесок – не менш як 30%, але частіше зустрічається 40% вартості нерухомості.