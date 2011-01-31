Міжбанк відкрився котируваннями 7,9510/7,9620 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9510/7,9620 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися до 0,2665/0,2669, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 10,8205/10,8370. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали до 1,3613/1,3615 (п`ятниця – 1,3696/1,3698).

У п`ятницю Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією щодо валютної пари долар-гривня 7,9300/7,9500.