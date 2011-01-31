ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 31 січня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

«Дело» подає матеріал «Туристів евакуюють з Єгипту», в якому пише - кілька держав ухвалили рішення евакуювати своїх громадян з Єгипту, де тривають масові антиурядові демонстрації...

http://delo.ua/world/turistov-evakuirujut-iz-egipta-151188/

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Також «Дело» публікує матеріал «Мінекономрозвитку підготувало список офшорних зон», в якому пише - Міністерство економічного розвитку і торгівлі Українb пропонує Кабінету міністрів перезатвердити перелік офшорних зон у зв`язку з набранням чинності Податкового кодексу...

http://delo.ua/ukraine/minekonomrazvitija-podgotovilo-151174/

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Видання «Комерсант-Україна» у публікації «Алкоголь знизять у ціні на один євро» пише - українська горілка незабаром знову буде ввозитися в Молдавію безмитно, що дозволить вітчизняним горілчаним компаніям наростити обсяги експорту в республіку, потіснивши російську продукцію. Ця домовленість разом зі спрощенням експорту українського металобрухту буде включена в нову редакцію договору про зону вільної торгівлі між країнами СНД...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1576945

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Також «Комерсант-Україна» у публікації «Давос і нині там» пише - в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі в п`ятницю відбулася українська ланч-конференція, де президент Віктор Янукович заявив, що Україна виходить з кризи. За його словами, відновити економіку допоможуть основні експортні галузі - металургія та аграрний бізнес, а також інноваційна сфера. Представники великого бізнесу, що слухав його, прогнозують помірне економічне зростання країни, але дії влади поки оцінюють стримано...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1576939

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«Экономические известия» в публікації «НБУ має намір повернути обов`язковий продаж валютної виручки експортерами» пишуть - Міністерство економіки вимагає надати Національному банку право запроваджувати на строк до 6 місяців вимогу щодо обов`язкового продажу частини валютної виручки, що надходить в Україну на користь резидентів і нерезидентів...

http://finance.eizvestia.com/full/nbu-nameren-vernut-obyazatelnuyu-prodazhu-valyutnoj-vyruchki-eksporterami

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Також «Экономические известия» в публікації «Банкірів втягують в соціальний конфлікт» пишуть - влада продовжує намагатися закріпити за банками функцію контролера бізнесу. Цього тижня Верховна Рада може зобов`язати банки контролювати сплату підприємцями соціальних внесків при виплаті зарплат і платити пеню за несвоєчасне їх перерахування до всіх фондів соціального страхування...

http://finance.eizvestia.com/full/bankirov-vtyagivayut-v-socialnyj-konflikt

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«Газета по-киевски» в публікації «Знайомтеся: бутерброд з гречкою?» Пише - кіло гречаної крупи сьогодні коштує, як цілий комплексний обід офісного працівника. Але експерти обіцяють, що наступного року у нас цієї каші буде, хоч об`їжся...

http://mycityua.com/articles/country/2011/01/31/043416.html

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Також «Газета по-киевски» в публікації «Головні проблеми вічно недобудованого «швидкісного» пише - реконструкція лінії швидкісного трамвая триває вже три з половиною роки. І незрозуміло, коли ж закінчиться. Видання проїхалося сумнозвісним маршрутом...

http://mycityua.com/articles/city/2011/01/31/025522.html

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Видання «Сегодня» у публікації «З квітня газ для українців не подорожчає» пише - в Україні немає цього року гострої потреби в грошах МВФ, за користування якими треба платити відсотки...

http://www.segodnya.ua/news/14217830.html

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Ціна спокою» пише - на безпеку Олімпійських ігор в Сочі буде витрачено близько $ 2 млрд. - в 2 рази більше, ніж у Ванкувері. Враховуючи місцерозташування міста, експерти вважають такі витрати виправданими...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/254082/cena_spokojstviya

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Також «Ведомости» у публікації «50 млрд. євро на швидкість» пишуть - до чемпіонату світу з футболу 2018 р. високошвидкісне залізничне сполучення зв`яже Москву з Петербургом, Нижнім Новгородом, Казанню, Єкатеринбургом, Самарою і Володимиром. Вартість проекту - не менше 50 млрд. євро. 70% витрат візьме на себе держава...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/254086/50_mlrd_evro_na_skorost

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Видання «Известия» у публікації «Єгипетська сила» пише - Єгипет стрімко занурюється в хаос. На барикади з вимогою відставки президента Хосні Мубарака піднялася вся країна - Каїр, Олександрія, Суец...

http://www.izvestia.ru/world/article3151001/

(УНІАН)