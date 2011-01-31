«Ерсте Банк» у 2010 році скоротив збитки в 2,5 рази

«Ерсте Банк» (Київ) в 2010 році скоротив збитки в 2,5 рази в порівнянні з 2009 роком - до 133,794 млн. грн.

Про це йдеться в повідомленні банку, оприлюдненому в газеті «Голос України» від 29 січня 2011 року.

Згідно з повідомленням, активи банку за вказаний період збільшилися на 16% і на 1 січня 2011 року склали 9,832 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів скоротилися на 11% - до 5,383 млрд. грн., зобов`язання - зросли на 13%, до 8,447 млрд. грн., статутний капітал - на 0,7%, до 1 млрд. 370,5 млн. грн., власний капітал - на 36%, до 1,385 млрд. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ «Ерсте Банк» (Київ) зареєстровано 25 січня 2006 року. За обсягом активів банк посідає 21-е місце серед 175 банків України.

100% акцій банку володіє Erste Group Bank AG (Австрія).