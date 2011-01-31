«Укрсоцбанк» у 2010 році скоротив чистий прибуток в 4,4 рази

ПАТ «Укрсоцбанк» (Київ) в 2010 році скоротило чистий прибуток в 4,4 рази, в порівнянні з 2009 роком, - до 28,944 млн. грн.

Про це йдеться в повідомленні банку, оприлюдненому в газеті «Голос України» від 29 січня 2011 року.

Згідно з повідомленням, активи банку за звітний період скоротилися на 4% і на 1 січня 2011 року склали 41,604 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - на 8%, до 37,474 млрд. грн., зобов`язання - на 6%, до 35033 млн . грн. Статутний капітал банку в звітному періоді залишався на рівні 1,270 млрд. грн., власний капітал збільшився на 9% - до 6,570 млрд. грн.

Довідка УНІАН. АКБ «Укрсоцбанк» заснований у вересні 1990 року, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Італійська група UniCredit володіє 94,2% акцій «Укрсоцбанку».