Експерт: схема депозитів «довше термін – вище ставка» повертається

Зміни, що сталися минулого тижня на ринку депозитів фізичних осіб, свідчать про поступове повернення класичної схеми «довше термін – вище ставка».

Таку думку висловила в коментарі агентству УНІАН перший заступник голови правління «Брокбізнесбанку» Наталія СИНЯВСЬКА.

За її словами, «це пов`язано з потребою банків у довгострокових ресурсах у зв`язку з відновленням кредитування».

Як повідомила Н.СИНЯВСЬКА, за період з 24 по 28 січня 2011 року на ринку депозитів ситуація склалася наступна. Більшість банків не переглядали свої умови, за винятком кількох, що вирівняли умови гривневих депозитів, зменшивши при цьому процентні ставки за вкладами на термін 1-3 місяця і дещо збільшивши ставки за довгостроковими вкладами (6-12 місяців).

За інформацією експерта, внаслідок цього середня ставка за вкладами в національній валюті строком на 1 місяць за минулий тиждень знизилася на 0,27 процентного пункту, на 3 місяці – на 0,06 пункту. Середня ставка за вкладами в гривні на термін 6 і 12 місяців дещо зросла – на 0,03 пункту. Умови депозитів в іноземній валюті залишилися на тому самому рівні.