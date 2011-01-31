«УкрСиббанк» збільшив збитки в 2,6 рази

«УкрСиббанк» (м. Харків) в 2010 році збільшив збитки в 2,6 рази, в порівнянні з 2009 роком, - до 3,145 млрд. грн.

Про це йдеться в повідомленні банку, оприлюдненому в газеті «Голос України» (номер від 29 січня 2011 р.).

Активи банку за звітний період зменшилися на 0,6% і на 1 січня 2011 року ставило 46,128 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - на 15%, до 38,699 млрд. грн., зобов`язання - на 0,4%, до 41,273 млрд. грн., статутний капітал банку збільшився на 42% - до 7,512 млрд. грн., власний капітал скоротився на 2% - до 4,855 млрд. грн.

Довідка УНІАН. АКІБ «УкрСиббанк» зареєстрований 18 червня 1990 року, на сьогодні входить до групи найбільших українських банків.

BNP Paribas (Франція) володіє 99,9992% акцій "УкрСиббанку".