Банки продовжать залучати "довгі" вклади – експерт

Банки продовжать залучати "довгі" вклади у корпоративному секторі.

Про це повідомив в коментарі агентству УНІАН голова правління «Брокбізнесбанку» Сергій МІШТА.

За його спостереженнями, протягом 2010 року простежувалася тенденція зменшення попиту на вклади терміном до 30 днів, і фінансові установи спрямували зусилля на залучення ресурсів вкладників терміном на 12 і більше місяців. «Це зумовлено стабілізацією ситуації в банківському секторі і поверненням довіри вкладників у перевагах "більш довгих" термінів розміщення вкладів», – вважає експерт.

При цьому, додав він, банки продовжать стимулювати вкладників. У пріоритетах депозити з великими термінами розміщення, з підвищеною прибутковістю за ними, оскільки кредитним установам потрібні насамперед «довгі» ресурси.

За прогнозами С.МІШТИ, кредитний ринок зростатиме за рахунок збільшення обсягів кредитування юридичних осіб. Серед головних суб`єктів кредитування буде в першу чергу великий корпоративний бізнес, який зберіг свою кредитоспроможність у кризовий період, і середній бізнес, який прагнутиме вийти на докризові обсяги продажів.

Як вважає експерт, вимоги до позичальників при цьому посилюватимуться. Одним з головних критеріїв, окрім застави, розглядатиметься фінансове становище позичальника і перспективи його розвитку.