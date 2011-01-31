Кіровоградська міськрада планує зекономити на скороченні апарату 2 млн. грн.

Кіровоградська міська рада планує зекономити на скороченні адміністративного апарату майже 2 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє офіційний сайт міськради.

За словами в.о. директора адміністративного департаменту міської ради Лідії ЄЛЬЧАНІНОВОЇ, штат апарату скоротиться на 107 посад, що становить 25% його загального складу.

При цьому міський голова Кіровограда Олександр САІНСУС обіцяє, що під час розробки нової структури апарату міськради та її виконавчого комітету буде вжито максимальних заходів для наступного працевлаштування звільнених працівників.