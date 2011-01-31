Банк «Форум» в 2010 році збільшив збитки у 5 разів

Банк «Форум» (Київ) в 2010 році збільшив збитки у 5 разів у порівнянні з 2009 роком - до 3,282 млрд. грн.

Про це йдеться в повідомленні банку, оприлюдненому в газеті «Голос України» від 29 січня 2011 року.

Згідно з повідомленням, за звітний період активи банку скоротилися на 28% і на 1 січня 2011 року склали 14,021 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - на 17%, до 14,118 млрд. грн., зобов`язання - на 25%, до 13256 млн . грн., статутний капітал - збільшився майже в 2 рази, до 4,434 млрд. грн., власний капітал - скоротився в 2,4 рази, до 764,802 млн. грн.

Довідка УНІАН. Банк «Форум» (Київ) створений у 1994 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Німецький Commerzbank володіє 94,5219% акцій банку «Форум».