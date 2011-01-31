Українська валюта минулого тижня знизилася до євро на 1,4% - експерт

Українська валюта за підсумками минулого тижня залишилася стабільною до долара і девальвувала на 1,4% до єдиної європейської валюти.

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН директор департаменту аналітики компанії Astrum Investment Management Олексій Блінов.

Він зазначив, що Національний банк України в п`ятницю, 28 січня, купував долар за курсом 7,93 грн./дол. і продавав його по 7,95 грн./дол. Міжбанківський валютний ринок закрився котируваннями 7,9480-7,9525 грн./дол. Гривня цього дня подешевшала до долара на 0,25%.

При цьому в п`ятницю, за словами аналітика, міжбанківський валютний ринок закрився котируваннями 10,9040-10,9162 грн./євро. Гривня подешевшала до євро на 0,3%.