Королевська: Інвестори не побачили в Україні обіцяних реформ

В Україні зберігається високий ступінь ризику для інвестицій, причина якого в тому, що інвестори так і не дочекалися обіцяних реформ. Замість реформ вони побачили закручування гайок в економіці і спробу створити репресивне податкове законодавство.

Про це голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової й регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА заявила в Давосі (Швейцарія), де проходив щорічний Світовий економічний форум.

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови парламентського комітету, Н.КОРОЛЕВСЬКА вважає, що за минулий рік ризики для інвестицій суттєво зросли через дії влади у сфері податкового законодавства і недостатню боротьбу з корупцією. «Результати очевидні: основний обсяг інвестицій в Україну надходить з Кіпру. Це означає, що ми маємо справу з псевдоінвестиціями і переміщенням капіталів вітчизняних фінансово-промислових груп. Це свідчення того, що діловий клімат України не сприяє притоку зарубіжних і внутрішніх інвестицій», - впевнена депутат.

«Інвесторам потрібний ясний сигнал – початку повномасштабних реформ в економіці країни, - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Це єдина «перепустка» у світ розвинених країн і розвинених економік, цю «перепустку» не можна підроблювати шляхом імітації перетворень. Якщо уряд буде щодня лише заявляти про те, що в Україні сприятливе податкове поле, це не переконає жодного учасника ринку. Хоч би скільки говорив халва - в роті солодше не стане. Достатньо один раз пройти процедуру сплати податків, аби зрозуміти – вітчизняна система оподаткування – найгірша у світі. Те ж стосується ситуації з митною політикою, боротьбою з корупцією», - заявила голова парламентського комітету.

Н.КОРОЛЕВСЬКА вважає, що Україна поки що зберегла шанс на зміни на краще, що підкріплюється невеликим кредитом довіри, який ще залишився, з боку зарубіжних інвесторів. «Але, якщо ми дочекаємося, що цей кредит буде анулювано, то шанси на перетворення в країні наблизяться до нуля. А це означає, що Україна залишиться на узбіччі світового економічного розвитку. Конкуренція у посткризовому світі різко росте. Тому 2011 рік – це дійсно останній рік, коли Україна може завершити розпочаті реформи», - попереджує народний депутат.

За інформацією прес-служби Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, згідно з рейтингом Political Risk Atlas 2011 компанії Maplecroft, в 2010 році Україна зайняла 74-е місце в рейтингу інвестиційних ризиків, опинившись між Буркіна-Фасо (Африка, 73-е місце) і Республікою Східний Тімор (Індонезія, 75-е місце). За минулий рік в Україні погіршилися показники корпоративного управління й макроекономічної стабільності, дотримання прав людини в роботі правоохоронних органів і критично знизився рівень освіти. Крім того, збільшився ступінь держрегулювання бізнесу і політичної стабільності, зросла загальна стресостійкість громадян і знизився рівень терористичної небезпеки.