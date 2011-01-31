«ОТП Банк» у 2010 році отримав 609 млн. грн. прибутку

«ОТП Банк» (Київ) в 2010 році дістав чистий прибуток у розмірі 609,432 млн. грн., тоді як за підсумками 2009 року збиток банку склав 464,312 млн. грн.

Про це йдеться в повідомленні банку, оприлюдненому в газеті «Голос України» від 29 січня 2011 року.

Згідно з повідомленням, активи банку за звітний період скоротилися на 16% і на 1 січня 2011 року склали 24,682 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - на 26%, до 21,48 млрд. грн., зобов`язання - на 20%, до 21,245 млрд. грн. Статутний капітал банку в звітному періоді залишався на рівні 2,868 млн. грн., власний капітал збільшився на 22% - до 3,437 млрд. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «OTП Банк» створено в 1998 році і сьогодні входить до групи найбільших українських банків.

Угорський OTP Bank володіє 100% ПАТ «ОТП Банк».