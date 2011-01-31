Нацбанк України в 2010 р. збільшив активи на 17%

Національний банк України в 2010 році, порівняно з 2009 роком, збільшив активи на 17% - до 425,066 млрд. грн.

Про це йдеться в повідомленні банку, обнародуваному в газеті «Голос України» (номер від 29 січня ц.р.).

Кошти і депозити в іноземній валюті збільшилися на 25% - до 122,399 млрд. грн., цінні папери нерезидентів - на 36%, до 151,609 млрд. грн. Обсяг авуарів НБУ в спеціальних правах запозичень скоротився у 8 разів - до 63 млн. грн. Монетарне золото зросло на 32% - до 7,191 млрд. грн. Портфель цінних паперів України збільшився на 20% - до 54,875 млрд. грн. Обсяг кредитів банкам та іншим позичальникам скоротився на 18% - до 60,784 млрд. грн., вклади в рахунок квоти МВФ - на 2%, до 16,822 млрд. грн.

Зобов`язання Нацбанку за звітний період збільшилися на 26% - до 335,611 млрд. грн. Зокрема, банкноти і монети в обігу зросли на 17% - до 200,092 млрд. грн., зобов`язання перед МВФ - на 15%, до 76,747 млрд. грн.

Статутний капітал НБУ минулого року залишався на рівні 100 млн. грн., а власний капітал скоротився на 7% - до 89,455 млрд. грн.

Фонди та інші резерви збільшилися на 6% - до 6,067 млрд. грн., резерви переоцінки іноземної валюти, монетарного золота і банківських металів скоротилися на 1,4% - до 93,320 млрд. грн. НБУ також знизив на 14,126 млрд. грн. вартість фінансових активів до їх справедливої вартості в результаті корекції.