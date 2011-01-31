Міжбанк: торги доларом закрилися котируваннями 7,9505/7,9585 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 7,9510/7,9620, до 12:00 звузився спред 7,9515/7,9655. На час закриття торгів цінові рівні знизилися до 7,9505/7,9585 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2665/0,2669, до 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2667/0,2669. На час закриття ціни підвищилися до 0,2669/0,2671. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 29,8025 (+0,1325).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3613/1,3615, а до 15:00 зросли до 1,3697/1,3699.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,8205/10,8370, до 12:00 ціни пішли вгору – 10,8460/10,8575. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли максимуму 10,8765/10,8935.