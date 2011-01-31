«Райффайзен Банк Аваль» одержав 0,745 млн. грн. прибутку проти 2 млрд. грн. збитку роком раніше

АТ «Райффайзен Банк Аваль» (Київ) в 2010 році одержав чистий прибуток у розмірі 0,745 млн. грн., тоді як за підсумками 2009 року збиток банку склав 2,019 млрд. грн.

Про це йдеться в повідомленні банку, оприлюдненому в газеті «Голос України» від 29 січня 2011 року.

Згідно з повідомленням, за вказаний період активи банку зросли на 2% і на 1 січня 2011 року склали 55,1 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – скоротилися на 10%, до 43,854 млрд. грн., зобов`язання – на 0,2%, до 48,659 млрд. грн. Статутний капітал зріс на 24% – до 3,003 млрд. грн., власний капітал – на 21%, до 6,441 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» засновано в 1992 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Австрійська група Райффайзен володіє 96,18% акцій «Райффайзен Банк Аваль».