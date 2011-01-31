В Одесі введено туристичний збір.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалили сьогодні на сесії депутати Одеської міської ради.

Ставку збору встановлено у розмірі 1% вартості всього періоду проживання за вирахуванням податку на додану вартість.

Згідно з рішенням, збір стягуватимуть адміністрації готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та інші установи готельного типу, а також санаторно-курортні установи.

Крім того, право стягнення збору одержали квартирно-посередницькі організації, які направляють неорганізованих осіб на поселення до будинків (квартир), і підприємці, які стягують збір на умовах договору, укладеного з відповідним виконавчим органом Одеської міської ради.

Від туристичного збору звільняються люди, які постійно проживають у місті на умовах договору найму, люди, які прибули у відрядження або по путівках. Також плату скасовано для ветеранів війни, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, інвалідів, дітей-інвалідів і громадян, які їх супроводжують (не більш ніж одна людина).

Додаткові кошти у розмірі 500 тис. грн., які планується одержати від збору до міського бюджету у поточному році, міська влада має намір спрямувати на висаджування зелених насаджень.