ІFC: реальний розмір проблемних банківських кредитів у два рази перевищує офіційні дані

Реальний розмір проблемних банківських кредитів як мінімум у два рази перевищує офіційну цифру, яка сьогодні складає до 90 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам радник проекту члена групи Всесвітнього банку - International Finance Corporation (IFC) Євгеній ПРОКОПЕНКО.

За його словами, такі попередні результати IFC проведеної оцінки проблемних активів у банківській сфері.

Є.Прокопенко також відзначив, що з урахуванням непрофільних активів, які сьогодні перебувають на балансах банків, загальна сума проблемних банківських активів повинна бути ще більшою.

На думку радника IFC, одним з вирішень даної проблеми може стати створення і реалізація фондів стресових (проблемних) активів. За його оцінкою, таким чином можна було б реалізувати до 20% всіх проблемних активів.