Євро минулого тижня стабільно ріс до долара - експерт

Європейська валюта на світових ринках протягом минулого тижня стабільно зростав до долара США.

Про це сказав у коментарі агентству УНІАН начальник відділу арбітражних операцій «Брокбізнесбанку» Владислав СТЕЛЬМАХ.

За його інформацією, у четвер, 27 січня, євро/долар досяг нових двомісячних максимумів на рівні 1,3760 на тлі публікації несприятливих економічних даних по США. Це найвище значення з 22 листопада. «Песимістичні дані з штатів підсилили ймовірність того, що ФРС збереже ультра-акомодаційний підхід до монетарної політики до появи повної впевненості в надійності процесу економічного відновлення, - відзначив експерт. Водночас, американська статистика поступово відходить на другий план, а динаміка валюти все більше залежить від подій у Європі, зокрема, як і раніше не знята з порядку денного тема суверенних дефолтів.

Як підкреслив В.Стельмах, «боргові проблеми в Греції та Ірландії, що вилилися в кризу суверенного боргу, призвели до розмов про потенційний розвал євро. ЄЦБ був змушений вжити певних заходів, щоб згладити наслідки кризи, зокрема, банк почав покупку держоблігацій. А політики тим часом ніяк не можуть домовитися про те, що їм робити. Тепер Центробанк вже наполегливо вимагає від урядів конкретних і рішучих дії».

За словами експерта, учасники ринку відреагували на негативні для американської валюти заяви ФОМК про те, що, "хоча ціни на сировину зросли, довгострокові інфляційні очікування залишаються стабільними", а також на негативну оцінку ситуації на ринку праці. Проте, ефект цих коментарів був компенсований новиною про збереження кількісного ослаблення в об`ємі 600 млрд. доларів і про те, що це рішення підтримали всі члени комітету.

Як відзначив В.Стельмах, рейтингове агентство Moody`s у п`ятницю, 27 січня, знову заявило про ймовірність того, що в наступні 2 роки ААА-рейтинг США може бути переглянутий на пониження. Минулого року агентство вже озвучувало думку про те, що продовження ініційованою адміністрацією Джорджа БУША програми надання податкових пільг на термін більш 2-х років підвищить ймовірність перегляду на пониження кредитного рейтингу США.

На думку експерта, ЄЦБ дотримується в поточній ситуації трохи іншої стратегії. Зростання інфляції змушує Центробанк займати агресивнішу позицію, незважаючи на масу економічних проблем у периферійних країнах. В даний час політика ЄЦБ зберігає характер акомодації. Тим часом, зростання ціни на сировину призвело до зростання інфляції на рівні 2% або вище, що свідчить про наявність інфляційних процесів у регіоні.