ПУМБ отримав 235 млн. грн. прибутку проти 830 млн. грн. збитку роком раніше

«Перший український міжнародний банк» (ПУМБ, Київ) в 2010 році отримав прибуток 235,378 млн. грн. проти збитку 829,9 млн. грн. за 2009 рік. Про це йдеться в повідомленні банку, оприлюдненому в газеті “Голос України” від 29 січня 2011 року.

Активи банку за звітний період збільшилися на 4,3% і на 1 січня 2011 року склали 18,098 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - на 0,4%, до 13,620 млрд. грн., зобов`язання - на 3%, до 15,248 млрд. грн.

Розмір статутного капіталу банку за вказаний період не змінювався і складає 2,523 млрд. грн.,, власний капітал збільшився на 10% - до 2,851 млрд. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Перший український міжнародний банк» (ПУМБ, Київ) засновано в 1991 році, входить до групи найбільших банків України.

Основним акціонером банку є ТОВ «СКМ Фінанс» – 89,87% акцій.

Банк контролює український бізнесмен Рінат АХМЕТОВ.