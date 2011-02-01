Янукович сподівається, що робота ВР буде спрямована на продовження реформ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що чергова сесія Верховної Ради буде достатньо важкою, однак сподівається, що робота парламенту буде спрямована на продовження реформ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні під час відкриття восьмої сесії ВР 6-го скликання.

«Хочу сказати, що робота у нас буде дуже напруженою, і ті кроки, які ми будемо робити разом з вами, вони будуть доленосними, а, можливо, й історичними», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він наголосив, що, працюючи разом з Верховною Радою, нинішня влада буде продовжувати реформування законодавства, завдяки чому Україна остаточно візьме курс на демократизацію суспільства.

За словами Президента, починаючи з середини 2010 року, вдалося стабілізувати ситуацію в Україні, в тому числі у владі, консолідувати всі її гілки і працювати спільно. «Переконаний, що і у 2011 році ця практика буде збережена», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.