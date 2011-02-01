Platinum Bank купив «Хоум Кредит Банк»

Platinum Bank та Home Credit BV оголошують про завершення операції з придбання «Хоум Кредит Банку» (Україна). Отримано всі необхідні дозволи з боку Національного банку України та Антимонопольного комітету.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Platinum Bank, переданому агентству УНІАН.

Завдяки цій угоді Platinum Bank продовжить розвиток послуг роздрібного та малого і середнього банківського бізнесу (МСБ) в Україні. По завершенні процесу інтеграції всі банківські операції «Хоум Кредит Банку» (Україна) будуть переведені в Platinum Bank.

Після процесу інтеграції всі роздрібні послуги будуть представлені під брендом Platinum Bank, у той час як бренд «Хоум Кредит Банк» (Україна) покине український ринок.

Голова правління і генеральний Директор Групи Home Credit Group Алекс Лабакі сказав: "Ця угода є взаємовигідним рішенням як для наших клієнтів, так і для акціонерів... Home Credit зосередить свою діяльність на ринках Центральної і Східної Європи, СНД, Азії і готується до виходу на ринки країн Близького Сходу, де існують можливості для зростання».

Компанії Home Credit присутні на п'яти ринках ЦСЄ та СНД.

Довідка УНІАН. Platinum Bank - спеціалізований роздрібний банк, який з 2005 року надає депозитні та кредитні продукти фізичним особам через мережу відділень та пунктів обслуговування клієнтів по всій території Україні.

ПАТ «Хоум Кредит Банк» (м. Дніпропетровськ) засновано в грудні 2002 року. 100% акцій банку володіє компанія Home Credit BV (Нідерланди).

Home Credit B.V. - Один з лідерів у сфері споживчого кредитування в Центрально-Східній Європі та Центральній Азії.