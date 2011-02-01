Литвин похвалив Януковича за проведення реформ

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН похвалив Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА за проведення реформ і закликав тих, хто не підтримує ці зміни, не заважати владі працювати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав під час відкриття восьмої сесії парламенту 6-го скликання.

«Але скажіть, хто запропонував активну, в тому числі мозкову роботу, щодо виведення країни зі складного соціально-економічного становища, хто на ділі окреслив і запропонував своє бачення реформ та наполягає на здійсненні далеко непростих перетворень – Президент Віктор Федорович ЯНУКОВИЧ», - зауважив В.ЛИТВИН.

За його словами, Адміністрація Президента сьогодні виступає як «центр реформізму».

На думку В.ЛИТВИНА, Верховна Рада, у першу чергу, має «вітати і підтримувати» ці реформи.

В.ЛИТВИН наголосив, що «хто не погоджується, принаймні, має не заважати».

Парламентська більшість зустріла ці слова оплесками, а з боку опозиції почулися репліки про те, що В.ЛИТВИН захвалює Президента.

У відповідь голова ВР зазначив, що «взагалі-то критика - це рабська звичка, а відповідно заклики побудувати рай в Україні обертаються пеклом».

«Є таке прислів’я – що один чоловік все життя або цілий рік обурювався щодо свого начальника, а той про це не знав», - додав він.

За словами В.ЛИТВИНА, «нас вистачає на боротьбу, а країна, як ніколи, потребує сьогодні роботи, потребує негайно нового повороту, нового курсу, початку відліку нового часу». «Нам потрібно показати здатність наздогнати світ», - зазначив голова ВР.

Він вважає, що саме під час цієї сесії парламент повинен продемонструвати «винятково важливу роль у реалізації реформ, а відтак стати вирішальною частиною політичної системи країни, а не офіційною частиною прикриття задавнених соціальних та економічних проблем».

На переконання В.ЛИТВИНА, кожен народний депутат зобов’язаний «піднести планку своєї професійної політичної моральної та інтелектуальної відповідальності». «Період жити високо, думати скромно та діяти аби як належить перетворити в епоху – жити скромно, думати і діяти високо», - сказав він.

За словами спікера, без цього не можна сподіватися на народну підтримку й без цього не буде жодних реальних реформ в Україні.

