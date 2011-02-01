НБУ попросить уряд прискорити прийняття рішення щодо рекапіталізованих банків

Національний банк України звернеться до уряду з проханням прискорити процес прийняття рішення щодо рекапіталізованих за державні кошти банків, а також банку «Надра».

Про це йдеться в повідомленні, обнародуваному на офіційному сайті НБУ за підсумками наради в Нацбанку 28 січня 2011 року.

«Рішення питання щодо цих банків на сьогодні є стратегічним. Від вирішення питання щодо окремих банків, таких як ПАТ “Родовід Банк”, ПАТ “АКБ “Київ”, АБ “Укргазбанк”, ВАТ КБ “Надра”, залежить не тільки доля цих банків, а й доля банківської системи в цілому», - зазначив голова НБУ Сергій АРБУЗОВ.

Від термінів вирішення цього питання залежать обсяги коштів, необхідних для відновлення стабільної діяльності рекапіталізованих за держкошти банків, відновлення довіри кредиторів і вкладників, поліпшення інвестиційної привабливості держави та її економічної стабільності.

Як зазначив перший заступник голови НБУ Юрій КОЛОБОВ, питання відновлення довіри до банківської системи є надзвичайно важливим, а її стабільність буде першим кроком на шляху до відновлення довгострокових і дешевих гривневих ресурсів.

Нацбанком була розроблена стратегія виходу із ситуації, що склалася. Стратегія спрямована на відновлення стабільної діяльності банків, роботу з ліквідації проблемної заборгованості, задоволення вимог кредиторів і мінімізацію витрат уряду.

С.АРБУЗОВ доручив заступнику голови НБУ Ігорю СОРКІНУ провести зустріч з міністром фінансів Федором ЯРОШЕНКОМ з метою вирішення питання відновлення стабільної діяльності рекапіталізованих банків і ВАТ КБ “Надра”.

Довідка УНІАН. У червні 2009 року Кабінет міністрів України прийняв рішення про рекапіталізацію трьох недержавних комерційних банків – «Укргазбанку», «Родовід Банку» і банку «Київ».

На сьогодні Мінфін є власником 99,9721% акцій «Родовід Банку». Частка держави в капіталі «Укргазбанку» становить 87,72%. У капіталі банку «Київ» державі належить 99,93%. Усі ці банки потребують додаткової капіталізації.

У банку «Надра» 9 лютого 2011 року закінчується граничний термін роботи тимчасової адміністрації, встановлений законодавством (два роки).