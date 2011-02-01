Євро буде рости в ціні, незважаючи на ситуацію в Єгипті - експерт

Ситуація на Близькому Сході дещо дестабілізувала світовий валютний ринок, проте євро в найближчий місяць може продовжити своє зростання. Таку думку висловив УНІАН Микола Івченко, керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україну.

За його словами, інвестори минулої п'ятниці через події в Єгипті активно купували американський долар. Євровалюта в другій половині торговельного дня різко знизилася в ціні до рівня 1,3608. Тим не менш, вже в понеділок, 31 січня, євро відновився в ціні до 1,3690.

Як зазначив експерт, основним каталізатором подорожчання євро стали попередні дані щодо інфляції в єврозоні за січень, які показали зростання до 2,4% у річному виразі. Такі темпи інфляції є максимальними за останні 27 місяців, і перевищують цільовий рівень ЄЦБ - 2%. Високі темпи інфляції підтримають агресивну тональність голови ЄЦБ Жан-Клода Тріше на прес-конференції 3 лютого, що також сприятиме зростанню вартості євро в короткостроковому плані.

На думку М.Івченка, на цьому тлі проблеми в Єгипті відійшли на другий план. У найближчий місяць євровалюта зважаючи на позитивні настрої учасників ринку FOREX і збільшення інфляційного тиску, може вирости до рівня 1,4000-1,4200. В Україні в цьому випадку середній курс продажу готівкового євро складе 11,24-11,40 грн.

«Політична напруга в Єгипті, швидше за все, позначиться не на валютній парі EUR/USD, а на динаміці інших валют, які традиційно ростуть в ціні під час військових дій у світі, а саме швейцарського франка і японської ієни. Валютна пара USD/CHF може знизитися до своїх історичних мінімумів 0,9100-0,9200, а японська ієна знову повернутися в район 80,50-81,01», - резюмував М.Івченко.