Україна може повністю перейти на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку з 2012 року

Міністерство фінансів України підготувало проект закону, яким пропонується повністю перейти на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку з 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час круглого столу повідомив начальник управління методології бухгалтерського обліку Мінфіну Олег КАНЦУРОВ.

«І на сьогодні такий законопроект уже підготовлений і буде переданий до парламенту. Тобто, у разі його ухвалення з 2012 року підприємства, ПАТ, страховики… вестимуть бухгалтерський облік безпосередньо за міжнародними стандартами. Для цих категорій діятимуть виключно міжнародні стандарти», - зазначив він.