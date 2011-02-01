Міжбанк: торги доларом закрилися котируваннями 7,9505/7,9585 грн/дол.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку ціни на американську валюту продовжували утримувати свої позиції.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9520/7,9610, на 12:00 звузився спред 7,9530/7,9580. На момент закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9505/7,9585.

Рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2680/85, на 12:00 ціни концентрувалися у діапазоні 0,2683/85. На момент закриття ціни встановилися на рівні 0,2684/85. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 29,6199 (-0,1826).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3711/13, а на 15:00 підвищилися - 1,3650/52. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,9005/10,9145, на 12:00 ціни пішли вгору 10,9195/10,9325. На момент закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 10,9210/10,9380.