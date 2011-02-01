Фонд держмайна затвердив план виставлення на продаж пакетів акцій в 2011 році

Фонд державного майна України (ФДМУ) своїм наказом від 30 січня цього року затвердив помісячний пооб’єктний план-графік виставлення на продаж у I-IV кварталах 2011 року пакетів акцій господарських товариств і холдингових компаній.

Про це повідомляється на сайті Фонду держмайна України.

Всього в затвердженому плані-графіку 105 об`єктів на приватизацію, при цьому відсутні об`єкти енергетики, а також інші великі об`єкти, про заплановану приватизацію яких цього року раніше заявляло керівництво ФДМУ.

Відповідно до затвердженого плану-графіку, на продаж цього року планується виставити, зокрема, держпакети акцій ВАТ «Херсонський бавовняний комбінат», ВАТ «Київський мотоциклетний завод», ВАТ «Росава», АХК «Укрнафтопродукт», ВАТ «Авіакомпанія «Аеролюкс», ПАТ «Завод «Маяк», ВАТ «Макіївський металургійний комбінат» та інші, що вже виставлялися на продаж.