Колишній в.о. голови Держкомрезерву Нікітін залишиться під вартою

Шевченківський районний суд Києва обрав стосовно колишнього в.о. голови Держкомрезерву України Віталія НІКІТІНА запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, суд ухвалив таке рішення 31 січня у межах розслідування кримінальної справи проти В.НІКІТІНА, порушеної за фактами розкрадання понад 7 млрд. грн. державних коштів, у тому числі, виявленого міжнародними аудиторськими організаціями під час перевірки законності використання урядом України бюджетних коштів у 2008-2009р.р. та в 1 кварталі 2010 р.

Посадовцю інкримінується розкрадання коштів у сумі 243 млн. грн. шляхом використання ланки підконтрольних підприємств при закупівлі до Держкомрезерву 22 тис. 150 тонн цукру.

Головне слідче управління СБУ розслідує стосовно В.НІКІТІНА кримінальну справу, порушену за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня Головне слідче управління СБУ затримало В.НІКІТІНА.