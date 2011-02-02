У Києві 17-19 березня пройдуть Дні британського бізнесу в Україні

У Києві 17-19 березня цього року пройдуть Дні британського бізнесу в Україні.

Про це УНІАН повідомили в посольстві Великої Британії в Україні.

Мета заходу – ознайомити простих громадян України й бізнесменів із можливостями британських компаній, налагодити тісніші контакти між компаніями та бізнесменами обох країн.

У посольстві повідомили, що свою участь у заході вже підтвердили близько 20 компаній і брендів, що працюють у різних напрямках бізнесу, зокрема, BP (TNK-BP), Rolls Royce, Bentley, Jaguar.

Дні британського бізнесу в Україні пройдуть у торгово-виставковому центрі «Глобус».