У Києві 17-19 березня пройдуть Дні британського бізнесу в Україні
09:43, 02 лютого 2011Фінанси
0
У Києві 17-19 березня цього року пройдуть Дні британського бізнесу в Україні.
Про це УНІАН повідомили в посольстві Великої Британії в Україні.
Мета заходу – ознайомити простих громадян України й бізнесменів із можливостями британських компаній, налагодити тісніші контакти між компаніями та бізнесменами обох країн.
У посольстві повідомили, що свою участь у заході вже підтвердили близько 20 компаній і брендів, що працюють у різних напрямках бізнесу, зокрема, BP (TNK-BP), Rolls Royce, Bentley, Jaguar.
Дні британського бізнесу в Україні пройдуть у торгово-виставковому центрі «Глобус».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter