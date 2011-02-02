Міжбанк: торги доларом відкрилися котируваннями 7,9515/7,9580 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 7,9515/7,9580 грн./дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту зросли до 0,2701/0,2705, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 10,9955/11,0060. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують зростати – 1,3833/1,3835 (вівторок – 1,3711/1,3713). У вівторок, 1 лютого, Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією щодо валютної пари USD/UAH – 7,9415/7,9525.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter