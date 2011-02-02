Азаров: надходження до Держбюджету у січні зросли на 21% – до більш як 19 млрд. грн.

Надходження коштів до Державного бюджету України у січні поточного року зросли більш як на 21% порівняно з січнем 2010 року, перевищивши 19 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

При цьому він відзначив, що по січню на 100% профінансовані Пенсійний фонд і «чорнобильські» виплати, субсидії за комунальні послуги і енергоносії, а також інші соціальні виплати.

М.АЗАРОВ також відзначив, що, порівняно з січнем 2010 року, в січні п.р. доходи також зросли, і на залишках місцевих бюджетів перебуває близько 10 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією, оприлюдненою 12 січня на сайті Державного казначейства України, доходи Державного бюджету України за 2010 рік, за оперативними даними, становили 240,398 млрд. грн., що на 5,7%, або на 14,598 млрд. грн., менше, ніж було заплановано (254,996 млрд. грн.).

Дані щодо доходах надані з урахуванням власних надходжень бюджетних установ, субвенцій з місцевого бюджету і бюджетного відшкодування податку на додану вартість облігаціями внутрішньої державної позики.

Доходи загального фонду, порівняно з планом, недовиконані на 1,3% і становили 207,473 млрд. грн.