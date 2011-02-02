Азаров: МВФ позитивно оцінює результати розвитку України

Міжнародний валютний фонд (МВФ) позитивно оцінює результати соціально-економічного розвитку України в 2010 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів, розповідаючи про свою зустріч з керівником місії МВФ Таносом АРВАНТІСОМ.

«Керівник місії дав позитивну оцінку результатам соціально-економічного розвитку (України – УНІАН) у 2010 році. Ця об`єктивна оцінка компетентного фахівця – краща відповідь опонентам уряду», – сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 1 лютого, до України прибула місія Міжнародного валютного фонду під керівництвом Таноса АРВАНІТІСА. Робота місії триватиме до 11 лютого для проведення дискусій про другий перегляд виконання програми в рамках договору stand-by.