На міжбанку на 12:00 котирування становили 7,9550/7,9610 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9515/7,9580, до 12:00 ціни підвищилися до 7,9550/7,9610 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2701/0,2705, до 12:00 звузився спред – 0,2702/0,2704. У Росії курс долар-рубль впав і до 12:00 встановився на рівні 29,4450 (-0,1749).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3833/1,3835, змінюючись в достатньо вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,9955/11,0060, до 12:00 ціни пішли вниз – 10,9870/11,0010.